Comunali 2018, incontro pubblico con un faccia a faccia tra i candidati sindaco

Il Circolo “Riccardo Lombardi” di Ancona organizza nel pomeriggio di GIOVEDI’ 17 MAGGIO 2018, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, presso la Sala Informagiovani (Piazza Roma, ANCONA – ex Cobianchi), un incontro pubblico sul tema “4 DOMANDE PER 4 CANDIDATI SINDACO”.

In vista della prossima consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Ancona, i 4 candidati-sindaco risponderanno alle 4 domande preventivamente comunicate dal Circolo. Nei limiti del tempo disponibile per ciascun candidato i partecipanti all’incontro potranno rivolgere altre domande sui temi al centro della consultazione.

Dalle ore 18 alle ore 18.30 risponderà alle domande DANIELA DIOMEDI;

Dalle ore 18.30 alle ore 19 sarà la volta di FRANCESCO RUBINI;

Dalle ore 19 alle ore 19.30 risponderà alle domande STEFANO TOMBOLINI;

Dalle ore 19.30 alle ore 20 risponderà alle domande VALERIA MANCINELLI.

L’incontro sarà coordinato da Diego Franzoni (Presidente del Circolo Lombardi).