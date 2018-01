Incontri di sport: i big del rugby italiano al campo Nelson Mandela

Il grande rugby ad Ancona: martedì 9 gennaioe mercoledì 10 gennaio presso il campo Nelson Mandela di via della Montagnola, dalle ore 18, sarà presente Gianni Zanon, ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano, attualmente nello staff tecnico del Benetton Treviso, come coordinatore allenatori under 16 e 18 e Giovanni Grespan ex rugbista a 15 e dirigente sportivo italiano, già giocatore della Benetton Treviso, nel cui staff dirigenziale attualmente lavora come responsabile del settore giovanile.

Gli allenatori saranno ad Ancona per la visione di alcuni giocatori delle squadre under 16 e 18 dell’Unione Rugbistica Anconitana.