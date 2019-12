Incanto di Natale: la corale Cruciani in concerto alle Grazie

Magia, il calore familiare del Natale e un repertorio moderno in grado di emozionare e far tingere di colori nuovi i brani della tradizione: tutto questo è “InCanto di Natale”, il concerto che la Corale Cruciani presenterà il 29 dicembre, a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno, alle ore 18:45 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Ancona.



Un modo esclusivo e significativo per portare alla cittadinanza un augurio sincero di buone feste e di ogni bene per l’anno che verrà da parte di un Coro che per la città di Ancona ormai è storia. Nata nel 1982 a Varano, la Corale Cruciani fonde l’entusiasmo delle giovani leve all’esperienza di chi ormai da 37 anni è tra le fila di questo coro storico, che oggi, alle soglie del 2020, arriva a contare cinquanta coristi diretti dal M° Marco Guarnieri, a cui va il merito di saper realizzare emozionanti arrangiamenti cuciti sulle caratteristiche del coro e dei musicisti che affiancano la Cruciani nelle sue performances, primo tra tutti il pianista M° Samuele Barchiesi, da anni ormai ad accompagnare ogni esibizione della Cruciani. Per “InCanto di Natale” saranno previsti anche i preziosi contributi di Corrado Baldini alle percussioni e di Cristiano Esposto al basso. Appuntamento dunque a domenica 29, per lasciar sì che la magia del Natale si faccia musica, e che sulle ali dell’InCanto, le note della Cruciani portino Ancona nel 2020.

