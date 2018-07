Inaugurazione a tutto gas: apre il nuovo centro con buffet e deejay set

Giovedì 26 luglio inaugura il nuovo centro multiservizio Punto Gomme in via Primo maggio, 52 (prima del bar Luana). Si inizia alle 18 con il deejay set che dura fino alle 21 e non può mancare il lato gustoso con il ricco buffet del Caffè Giuliani.

L'evento, realizzato in collaborazione con la Pirelli, prevede musica, cocktail e tante altre sorprese per passare una serata all'insegna del relax e dei motori ruggenti.