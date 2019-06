I bellissimi over 30: festa di inaugurazione ufficiale del Miu Jardin

Sabato 22 giugno inaugura ufficialmente la mitica discoteca Miu: il club che ha fatto la storia della notte torna in una versione inedita con l'apertura del giardino e con tanta musica tutta da ballare. I bellissimi over 30, serata dedicata ai nostalgici più maturi del club di Mondolfo, prevede l'ingresso libero dalle 20:30 fino alle 1 del mattino. Il locale, da poco riaperto, si trova in via Val Cesano, 136, a Mondolfo, in provincia di Pesaro-Urbino.

Il programma della serata conta una cena spettacolo con primi, secondi e tante bollicine nel nuovo ristorante all'aperto con lo show della Joe dibrutto Band. Dopocena ci si scatena in pista con musica commerciale, house e con le ultime hit di successo grazie alla performance della coppia esplosiva composta da Davide Domenella e la vocalist Lady Trisha.