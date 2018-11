Dopo la grande inaugurazione il Mood Club di Ancona dà il via alla prima serata di dicembre dedicata alla musica afro: sabato 1 al via il party In to the jungle che vede protagonisti i ritmi scatenati e i deejay più famosi che suonano questo genere.

Dalle 23 in consolle si alternano Pery, Neo e Marzio. L'ingresso è libero.