In Teatro festival: la danza del mediterraneo protagonista per un giorno

In teatro festival approda a Polverigi e venerdì 22 giugno la protagonista sarà la danza. Aprono la serata alle 20.15, al Parco di Villa Nappi: Tommaso Monza, Giovanna Rovedo, Ibrahim Abdo, Shady Abdelrahman che presentano in prima nazionale Green leaves are gone, un lavoro su come la realtà declina il concetto di “sparizione”. Il gruppo fa parte del progetto artistico a cui aderisce Inteatro Festival Focus Young Mediterranean and Middle East Choreographers 2018. Il Focus sperimenta pratiche e format diversi che danno vita ad un lungo e articolato piano di programmazione artistica offrendo al pubblico e agli artisti italiani un’occasione unica di conoscenza e di esperienza del multiforme panorama della giovane danza del Mediterraneo. Segue alle ore 21.15 al cinema Italia, la performance per un danzatore e sette corvi tassidermizzati di Francesco Marilungo Love Souvenirs, dove a vestire i panni della Maddalena, è un uomo. Uno spazio performativo, dove il corpo si fa reliquia e dove naturale e sovrannaturale convivono. Al Cinema Italia, segue alle ore 22.30, il nuovo lavoro della giovane coreografa Giorgia Nardin, Minor Place,una pratica di esposizione collettiva dove il pubblico è invitato a partecipare attivamente allo spettacolo. Replica, sempre alle 22.30 alla Sala Sommier di Villa Nappi, Greta Francolini con il suo Ritornello. Collettivo Cinetico, diretto dalla pluripremiata Francesca Pennini, chiude la serata alle 23.30 alla chiesa di Villa Nappi con il site specific, Shibari. La serata si apre alle ore 19 con lo spettacolo di Gary Stevens Uno di Noi.

Il programma