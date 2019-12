In bocca al luppolo: la festa delle bionde torna in versione natalizia

La kermesse In bocca al luppolo torna in una veste invernale in Piazza Cavour dal 5 all'8 dicembre. Due giornate intense piene di buon cibo e divertimento, con laboratori e degustazioni; è l'occasione giusta per scoprire e assaggiare la bontà della birra made in Marche.

Il programma:

Giovedì 5 dicembre

17:00 Apertura stand

18:00 La storia della birra in Italia e nelle Marche dall'800 ad oggi

21:00 Concerto "Live killers" - Queen Tribute Band

Venerdì 6 dicembre 2019

17:00 Apertura stand

18:00 Degustazione con Roberto Borgiani "Birra&Dolcidinatale"

21:00 Concerto "Brutti di fosco" - Celtic Power

Sabato 7 dicembre 2019

17:00 Apertura stand

18:00 Degustazione con Roberto Borgiani "Birra&Dolcidinatale"

21:00 Concerto "Io e i Gomma Gommas" (Old italian songs, Punk/Rock'n'roll)

Domenica 8 dicembre 2019