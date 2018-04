Imprò: torna la sfida al Cortesi di Sirolo

Sabato 14 Aprile 2018, nella cornice del teatro Cortesi di Sirolo, al via lo spettacolo di improvvisazione con i professionisti della compagnia Teatro Terra di Nessuno. Divisi in due squadre, si daranno battaglia durante tutta la serata al solo scopo di far divertire il pubblico.



Biglietti: intero €10.00, ridotto €8.00. Per informazioni è possibile visitare la pagina Teatro Terra di Nessuno o inviare un messaggio privato all'indirizzo info@teatroterradinessuno.it o telefonate ai numeri 3385811069 e 3921117839.