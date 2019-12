Impro Adriatic Cup: la finale dei professionisti dell'improvvisazione

Sabato 21 dicembre terzo appuntamento con Impro Adriati Cup. Due squadre di professionisti dell'improvissazione si sfideranno sul palco. Il pubblico sarà l'unico giudice.



Ingresso riservato ai soci di Accademia 56. La tessera può essere sottoscritto on line su teatroterradinessuno.it oppure direttamente in accademia il giorno dello spettacolo. Per informazioni e prenotazioni: info@teatroterradinessuno.it o telefonare al numero 392/1117839 oppure 329/1018885. Inizio alle ore 21.30. Prezzi: intero 12 euro, ridotto 8 euro, prenotazione web: 10 euro.