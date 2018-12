"Immacolata Contraccezione": il trash party si veste a festa

Il trash party al bar del Porto si veste a festa per l'Immacolata Contraccezione: una festa diretta in consolle dai veterani Brecce Boyz (Disagio e Violet) coadiuvati per quest'occasione speciale dai colleghi Sebach O Presidente e Zurito Da Bidea.

La ricetta prevedere musica ribelle, tanti drink e divertimento scatenato per un appuntamento che ha inizio alle 23 fino al mattino ad ingresso libero.