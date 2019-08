Ilario Alicante in consolle per ferragosto

La notte prima di Ferragosto il deejay internazionale Ilario Alicante sale sul palco del Mamamia. Il 14 agosto al via il super party estivo insieme ai tanti artisti della puntina che si alterneranno in consolle come Luca Bufarini, Loris Zerola, David Scaloni e Klen.

Il biglietto si può acquistare su TicketOne al prezzo di 16,50 euro. Il live ha inizio alle 22.30 e il party termina alle 6 del mattino.