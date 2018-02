Come creare e mantenere rapporti positivi nella vita e nel lavoro? Avere una comunicazione chiara ed efficace, che non lasci spazio a fraintendimenti, è uno degli elementi chiave per creare e mantenere nel tempo dei rapporti sani, positivi e duraturi sia nel mondo professionale che nella vita di tutti i giorni. Il Ponte della Comunicazione è una full-immersion sulla comunicazione efficace finalizzata a risolvere i conflitti interpersonali e a creare e mantenere rapporti positivi nella vita e nel lavoro. Un'opportunità unica per apprendere dal vivo i segreti della comunicazione da un Master Communicator.

Programma del corso: La Sfida della Comunicazione, il "Virus Letale": cosa distrugge le relazioni, i 5 passi per una Comunicazione Eccellente. Il "Reality Check": come abbassare la propria intensità emotiva nella comunicazione e disinnescare potenziali situazioni esplosive, la "Richiesta di Qualità": come comunicare i propri bisogni con successo e la "Risposta di Qualità": come gestire un interlocutore arrabbiato.



Il corso è tenuto da Roberto Re, che ha oltre 25 anni di esperienza “sul campo”, più di 400.000 partecipanti ai suoi corsi, migliaia di giornate d’aula e centinaia di Personal Coaching, fanno di Roberto Re uno dei numeri uno della formazione europea. Info e prenotazioni Claudia 3401474780 (anche Whatsapp).