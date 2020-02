Il piccolo clown: teatro d'attore allo Sperimentale

Un clown bambino si ritrova un giorno da solo, in una sperduta campagna. Così il teatro d'attore dai tre anni in su arriva ad Ancona , al teatro Sperimentale, con uno spettacolo che prende il via domenica 23 febbraio alle 17.

Il piccolo protagonista trova rifugio a casa di un contadino, anche lui solo, ma assai poco incline alle relazioni, soprattutto quelle con i bambini. I due devono imparare a conoscersi, e a comprendere le esigenze l’uno dell’altro. Interpretato da un attore professionista insieme al figlio di sette anni. Lo spettacolo non utilizza parole ma un concerto di gesti per trasportarci in un mondo di emozioni, indagando sulla relazione padre, figlio, adulto e bambino in un modo del tutto inedito. Biglietti: 5 euro posto unico (4,50 euro ridotto con Marche Teatro card) La vendita dei biglietti è disponibile presso il Teatro Sperimentale, da un'ora prima dell'inizio.