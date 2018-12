Il palazzo di babbo natale: il percorso per bambini desiderosi di incontrarlo

Il 16 e 23 dicembre dalle ore 15:30 al via il laboratorio creativo dal titolo Il palazzo di Babbo Natale. Un avvventura con percorsi e giochi in un antico palazzo del centro storico di Ostra Vetere, tre piani di sorprese e giochi in un'accogliente e meravigliosa atmosfera natalizia per adulti e bambini. Ingresso bambini € 7,00 - adulti gratuito.



Alla scoperta del palazzo di Babbo Natale partendo dall'ufficio postale, dove i bambini potranno scrivere e spedire la letterina a Babbo Natale, passando nel Laboratorio degli Elfi per aiutarli a confezionare i regali e scendere poi al Polo Nord dove, attraversando un tunnel di gioco, si arriverà alla slitta di Babbo Natale. Il percorso continuerà al piano superiore, nell’appartamento di Babbo Natale, per scoprire la sua camera da letto, dove un Elfo racconterà storie fantastiche e ,da lì, si passerà nel grande salone per incontrare Babbo Natale che sarà felice di accogliere i bambini tra le sue braccia per una simpatica foto con tutta la famiglia .

Infine Nonna Natalina sarà ad attendervi nella sua accogliente cucina per farvi assaporare i suoi gustosissimi dolcetti. Chi vorrà potrà anche partecipare al Pranzo Solidale, domenica 23 dicembre, presso la Cantina della Rotola in collaborazione con la comunità Eexodus di Jesi. (Prenotazioni e prevendita presso le Tabaccherie Esposto Patrizia e Morsucci Valentina . info cell.3394362188 ). I bambini che parteciperanno al Pranzo Solidale avranno in omaggio il biglietto di ingresso al Palazzo di Babbo Natale.