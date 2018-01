Il paese delle meraviglie: laboratorio creativo per le cantine aperte

Il 27 febbraio a Ostra Vetere si tiene il laboratorio creativo allestito all'interno di Palazzo de Pocciantibus in occasione di cantine aperte "Montenovo in festa" . Il Paese delle Meraviglie è adatto a tutti:ragazzi, anziani, adulti e bambini.

Entra, travestiti ed esci con una simpatica foto ricordo alla tavola del Cappellaio Matto. Per bambini anche un laboratorio creativo dove realizzare un oggetto ricordo. Alice e Bianconiglio vi accoglieranno in un'area ristoro per degustare waffels, donuts, crostate, torte, zucchero filato, pop corn, thè, cioccolata calda, spremuta d'arancia, thè e caffè.

