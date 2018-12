Il natale dei poeti: sul palco i solisti dell’Accademia d’arte lirica

La musica dei poeti incontra il Natale: venerdì 14 Dicembre alle ore 21.15, al teatro La Nuova Fenice, i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, con al pianoforte Alessandro Benigni, propongono “Il Natale dei poeti”, un evento in cui musica e poesia si fondono con le tradizioni della festa più amata dell’anno. Al clima festoso contribuiranno il coro di voci bianche - gli alunni della scuola Primaria Bruno da Osimo – ed i giovani allievi della Scuola del Balletto di Osimo di Adua De Candia.

Sarà un’occasione affascinante per leggere alcune pagine di grande letteratura dedicate al Natale, alternate alle musiche ispirate alla ricorrenza. Si comincia con il secondo atto della Bohème di Giacomo Puccini, ambientato alla vigilia tra le strade del quartiere latino di Parigi, con un testo da Scene della vita di Bohème, di Henry Murger. Si continua con la storia di un’altra vigilia, nella Germania del Settecento, in cui Charlotte aspetta l’arrivo di Werther nella sua casa – alternando la lettura del romanzo di Goethe a pagine dall’opera di Massenet. Si ricorderà la Tregua di Natale del 1914, in piena Grande Guerra con con musiche di Claude Debussy e Francesco Paolo Tosti. Le favole russe di Gogol e Ostrovski con la musica di Nikolai Rimskij-Korsakov rievocheranno la Vigilia di Natale - in cui il Diavolo in persona va a disturbare le feste del fabbro Vakula - e La fanciulla di neve. Ancora musica russa di Piotr-Ilic Chaikovskij per Lo schiaccianoci del tedesco E.T.A. Hoffmann e per Il lago dei cigni (un’altra favola del tedesco Musäus). L’evento si chiuderà con i canti della tradizione natalizia. Il progetto “La musica dei Poeti” - realizzato in collaborazione con l’Istituto Campana Per L'Istruzione Permanente, grazie al sostegno della Fondazione Cariverona – continua a regalare suggestioni musicali e letterarie negli incontri e nei concerti programmati nel territorio nelle settimane che precedono il Natale.

Info: Biglietteria Teatro La Nuova Fenice tel. 071-7231797. Giovedì 13 Dicembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30, venerdì 14 Dicembre dalle 17.30 fino ad inizio spettacolo. Posti numerati, ingresso unico € 10,00.