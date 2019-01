Il muro: sul palco il teatro impegnato con aperitivo

Prende il via sabato 2 marzo alle 21.15 la rassegna teatrale a Sirolo con lo spettacolo Il Muro, di Marco Cortesi e Mara Moschini.

Un racconto di quattro indimenticabili storie vere di determinazione, coraggio e fede nel nome della libertà e del rispetto dei diritti umani. Attraverso reali testimonianze ascolteremo la storia di chi ha deciso di sfidare il Muro più famoso del mondo, che ha diviso una città per 28 anni provocando la morte di centinaia di persone, e di chi alla fine è riuscito a farlo cadere per sempre. Serata abbinata alla formula Aperiteatro. Ingresso: posto unico 10 euro, con aperitivo 15 euro. Si consiglia la prenotazione, obbligatoria per l'aperitivo. Info e prenotazioni: 338 5811069