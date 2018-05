Il cratere, al cinema Galleria proiettato il film della regista marchigiana

Ad Ancona il 10 e l'11 maggio arriva al cinema Galleria Il Cratere, film della regista marchigiana Silvia Luzi.Nelle Marche sono state realizzate delle scene chiave del film presentato alla mostra del cinema di Venezia (sezione Settimana della Critica). La pellico ha conquistato la vittoria al prestigioso Tokyo Film Festival (Special Jury Prize) e ha appena ottenuto il Premio Speciale della Giuria al 15° Festival Crossing Europe di Linz, in Austria. Dal 2014 non veniva selezionato un film italiano e quest'anno Il Cratere era l'unico in concorso.



Il film racconta la storia di un venditore ambulante di peluche, che vede nel talento canoro della figlia adolescente la sua unica possibilità di riscatto.