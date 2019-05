Il bosco incantato: quattro giorni di magia per i più piccoli

Ritorna anche quest’anno la festa del Bosco Incantato, zona Baraccola ad Ancona, con ingresso in via Grandi n. 70 e si riapre il portale che collega il nostro mondo con quello magico delle fate e dei folletti. Le creature del bosco vi aspettano l’11 e 12 ed il 18 e 19 maggio per divertirvi con loro; grandi e piccini possono partecipare ai laboratori e passare un piacevole pomeriggio nella natura.

Possibilità di prenotare la cena con le fate per i bambini e saranno a disposizione stand gastronomici



Il programma nei giorni 11/12 maggio e 18/19 maggio prevede laboratori per bambini, fiabe animate, giochi di bolle, truccabimbi, yoga della risata e cena con le fate ed inoltre sabato 11/05 alle 18,45 Esibizione dei Sbandieratori d’Offagna e alle 20,45 spettacolo “L’onironauta”. Domenica 12/05: 18,15 Esibizione danza con “Le Appese” e 20,45 Fluo Party. Sabato 18/05: 17,30 Spettacolo Marionette compagnia Pouet e 20,45 Spettacolo con i “Clowndestino”. Domenica 19/05: 17,30 Spettacolo di magia con il Mago Baldo e 20,45 Spettacolo dei “Mercenari D’Oriente”.

