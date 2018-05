Il bosco incantato: un pomeriggio tra fate e magie

La kermesse Il bosco incantato dedicato ai più piccoli torna quest'anno e raddoppia con un doppio appuntamento nei week end del 19 20 e 26 27 maggio nella cornice del parco di San Raimondo, alla Baraccola di Ancona, ingresso in Via Grandi 70. Nel corso della manifestazione ci saranno numerosi spettacoli che vedranno tra i protagonisti artisti importanti come Vincenzo di Maio del teatrino Pellidò, fresco del successo del festival Picciafuoco, Il Baule dei Sogni, insostituibile associazione di clown terapia che opera da anni nelle realtà ospedaliere di Ancona e non solo, Mago Baldo e le sue meravigliose bolle notturne, ed i Clowndestino con il loro mix di divertimento e riflessione. Saranno presenti anchei membri dell'Accademia di Danze Ottocentesche ed i Mercenari D'Oriente con le loro affascinanti esibizioni.

Tante novità nelle attività proposte come il beauty party delle fate, la casa dei gufi, laboratori teatrali ed appena scende la sera sarà possibile ammirare i fantastici giochi di luce.Immancabile l'appuntamento con lo yoga della risata, le fiabe animate e con gli spettacoli di magia e bolle. Il bosco allieterà infine i palati dei più affamati con prelibatezze dolci e salate preparate dalle magiche cuoche.Il Bosco Incantato è una realtà all'interno della città che coinvolge grandi e piccini, un'occasione per trascorrere un pomeriggio di allegria e divertimento.

Gallery