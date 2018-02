Ignazio Moser al Sottovento: il fidanzato di Cecilia Rodriguez alla cena vip

Al Sottovento di Numana venerdì 16 febbraio arriva Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ex concorrente del Grande Fratello vip. Proseuono quindi gli appuntamenti settimanali con le cene a base di vip. Sono previste diverse formule per la cena: 20 euro (primo e pizza), 25 euro (antipasto primo e pizza), 30 euro (antipasto primo e secondo di carne), 35 euro (antipasto primo e secondo di pesce). Per informazioni e prenotazioni: 071 7390595. Dopo cena l'ingresso è libero.“

Ignazio Moser è un ex ciclista su strada italiano. È figlio di Francesco Moser, nipote di Diego, Aldo ed Enzo e cugino di Moreno, tutti ciclisti professionisti.