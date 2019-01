If play 80's: al via lo spettacolo musicale per il Salesi

If Play 80's è uno spettacolo musicale dedicato alla musica degli anni '80 che si svolge il 15 febbraio al teatro Sperimentale. Con questo progetto, promosso ed organizzato dalla band marchigiana IF e da Daniela Calisti, volontaria della Fondazione Salesi, si raccoglieranno fondi per finanziare i progetti di co-terapia promossi dalla Fondazione Salesi di Ancona che opera presso l'Ospedale Materno Infantile Salesi.

In particolare, si finanzieranno i progetti di musicoterapia, clownterapia, giocoterapia, pet therapy -che, in accordo con i medici, affiancano le terapie tradizionali nella cura dei piccoli ricoverati.