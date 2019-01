I giusti nel tempo del male: la Jugoslavia con gli occhi della nipote di Tito

Nei primi anni Novanta nessuno in Jugoslavia immaginava cosa sarebbe successo: è questo l'argomento dello spettacolo che si tiene al teatro Valle di Chiaravalle sabato 2 febbraio alle 21.15 dal titolo I giusti nel tempo del male. Biglietto unico: 12 euro.

Di fronte alla tragedia della guerra, Svetlana Broz (nipote del maresciallo Tito) vuol parlare di speranza, dei giusti nel tempo del male, di tutte quelle persone, donne, uomini, ragazzi, che seppero dire no nel momento in cui questo era più difficile e scomodo, a costo della propria vita. Gente comune con un cuore straordinario, eroi veri di una storia vera. Grazie alle testimonianze di questo testo essi saranno d’esempio, indicando la strada, come luci nella notte del dolore.