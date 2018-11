Romina Antonelli: lo humor nero colpisce ancora "per un bianco Natale"

Sabato 15 dicembre ore 21.30 torna la comicità di Romina Antonelli con lo spettacolo "Humor nero per un bianco Natale": un reading tragicomico sul meglio del peggio natalizio al Museo del Giocattolo.



Non c'è nulla di più triste che svegliarsi la mattina di Natale e scoprire di non essere un bambino e allora la comica racconta a modo suo quest'esperienza tragicomica. Informazioni e prenotazioni al numero 345 6251238. L'evento ha inizio alle 21.30 e lo spettacolo ha il prezzo di 10 euro.