Horror: il primo live infestato dai fantasmi

Il primo live horror approda al teatro delle Muse venerdì 11 e sabato 12 gennaio: "Horror", questo il nome emblematico dello spettacolo, contiene scene iconiche da film spaventosi che mescolano adrenalina e terrore. Alcune scene non sono adatte ad un pubblico impressionabile.

Svedese, adottato dall’Olanda, Jakop Ahlbom è un bizzarro autore, regista, inventore, attore e acrobata, che condivide con molti cinefili la passione per i film di genere: le lunghe saghe degli horror che costellavano gli anni ’60, le commedie ridicole dei tempi Buster Keaton, il cinema surreale. O pellicole di culto, come Shining. Da qualche anno Ahlbom prova a reinventare per la scena tutte le meraviglie, i trucchi, le emozioni, ma soprattutto le paure che quelle pellicole nel secolo scorso suscitavano. Biglietti da 25 euro.