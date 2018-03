Hitler contro Picasso e gli altri: l’ossessione nazista per l’arte solo per due giorni, il 13 e 14 marzo, al Movieland Goldoni. Per raccontare alcune delle infinite storie che presero il via in quei giorni, a distanza di 80 anni, arriva oggi sul grande schermo un documentario-evento con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo e la colonna sonora originale firmata da Remo Anzovino.

Lo spettacolo ha inizio alle 20:20, il biglietto ha il prezzo di 10.50 euro.