History '90: ricordi ed emozioni con la hit "Please don't go"

Il ritmo scatenato degli anni '90 approda al Sui Club di Ancona. Sabato 21 aprile, dalle 21.30 fino a notte fonda, ci si può scatenare con la serata History 90, il format prodotto dalla Superstar Party Disco, tutto dedicato al sound disco che ha fatto la storia della musica internazionale. Per l'occasione il super ospite della serata è Double You, autore della hit datata 1992 "Please Don't go". Insieme all'artista tanti deejay in consolle: Davide Domenella, Claudio Ricotti, Bizio xxl, Diego Domenella, voce di Veronica Key.



I prezzi: ingresso ridotto in lista con consumazione entro le mezzanotte e mezza per le donne 10 euro e per gli uomini 12 euro. Ingresso intero con consumazione dalle mezzanotte e mezza: donna 12 euro e uomo 15 euro. Cena: 25 euro e tavoli da 15 euro. Per info cene, liste e tavoli: Francesca (347.4273760) e Marco (347.9927099).