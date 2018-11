L'histoire du soldat: Moni Ovadia da voce all'opera di Stravinskij

La voce narrante di Moni Ovadia racconta L'histoire du soldat di Igor Stravinskij al teatro sperimentale venerdì 23 novembre alle ore 21. Ad accompagnarlo nella musica il prestigioso Ensemble March.

L'histoire du soldat è una scrittura teatrale da leggere, recitare e danzare in due parti composta nel 1918 dal maestro russo su libretto in francese di Charles Ramuz. La vicenda narra di un soldato che, tornato a casa per una licenza, viene blandito dal diavolo il quale gli sottrae il violino in cambio di un libro capace di realizzare ogni suo desiderio. In tre giorni tutti i sui sogni si realizzano, ma al risveglio, tornato a casa, si rende conto che sono trascorsi tre anni, sua moglie si è risposata e il suo posto nel focolare domestico è stato rimpiazzato. Ridiventato povero, il soldato riprende il cammino del profugo, giunge nel regno governato da un re la cui figlia malata sposerà chi sarà capace di guarirla. Con il suo violino, riconquistato al diavolo con uno stratagemma, seduce la principessa che, danzando un tango, un valzer e un ragtime, cade fra le sue braccia. Il tradizionale lieto fine viene tuttavia rovinato dal diavolo che reclama il violino e l’anima del soldato come stabilito dal patto. Una produzione Marche Concerti in collaborazione con Associazione Musicale Appassionata di Macerata. Biglietti Geticket a 22 euro.