Hip Nic: la rapper mascherata inaugura la due giorni di arte, musica e vintage

Tra musica, arte e un deejay set d'eccezione inaugura Hip Nic alla Fornace di Anconabox, in via Flaminia 67, sabato 27 gennaio: un evento multidisciplinare di due giorni con vernissage, aperitivi, brunch e soprattutto con la musica di Miss Keta, artista mascherata e regina after milanesi, molto nota in rete per le sue canzoni irriverenti.

Il programma: l'evento ha inizio alle 16 con l'apertura di un insolito grande magazzino temporaneo, un vero e proprio bazar al coperto dove trovare abbigliamento vintage, autoproduzioni e artigianato. Segue l'inaugurazione della personale di arte contemporanea di Ruggero Asnago e Diego Bonci a cura di Annaclara Di Biase. Alle 18 spazio al vernissage con degustazione di vini e per cena menù di carne e vegani con i prodotti delle aziende agricole del territorio. Dopocena largo alla musica con il live di Miss Keta e il deekay set di Tales. Domenica 28 gennaio seconda giornata di market in versione estesa con apertura la mattina, brunch e aperitivo la sera. Ad accompagnare durante tutta la giornata il djset a cura di Tales, Yovoy, Rokeya, Tropicoscuro, Jonny Rebel e Loop All Stars. La serata viene organizzata da Arci Ancona, Porto Bello, Nerto, Live coop Club Bermuda eventi e Tales.

Sabato 27 dopo le 22.30 l'ingresso è di 10 euro con consumazione, mentre domenica 28 ingresso libero.