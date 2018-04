Hip Nic: torna il "market alternativo" all'ex fornace

Un insolito grande magazzino temporaneo, un bazar al coperto dove trovare abbigliamento vintage, autoproduzioni, artigianato, giocattoli e molto altro: torna il 28 aprile Hip-Nic, il super market alternativo presso Anconabox Self Storage, a due passi dalla stazione nel quartiere Palombella. Il 28 aprile si potrà visitare Hip Nic dalle 16 alle 1 mentre il 29 dalle 11 alle 24. Un luogo speciale in cui pasare un weekend diverso, pranzare e cenare con dello street food di qualità, ascoltare buona musica e assistire a delle funamboliche performance di Francesco Sgrò, ballerino professionista, per la prima volta nelle Marche. Deejay set per tutta la giornata con la musica della DJs collective TALES, di Jonny Bermuda e di Loop All Star.

L'evento è organizzato da Arci Ancona, Porto Bello, Loop Live Club, Ner.to, Bermuda eventi e Tales. Per informazioni: hipnicmarket@gmail.com.