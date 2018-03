Henri Cartier-Bresson alla Mole: al via il secondo appuntamento con i grandi fotografi

Apre al pubblico l’8 marzo presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, Henri Cartier-Bresson fotografo, 140 scatti in una grande mostra promossa dal Comune di Ancona ed organizzata da Civita Mostre in collaborazione con la Fondazione Henri Cartier- Bresson e Magnum Photos Parigi. E’ il secondo appuntamento con i grandi maestri della Fotografia alla Mole, dopo quello dedicato a Steve McCurry, chiuso con grande successo alla fine di giugno dell’anno scorso. Dopo aver ammirato il più famoso fotografo contemporaneo, fino al 17 giugno sarà possibile immergersi nel mondo del più grande maestro del Novecento, per scoprire il carico di ricchezza di ogni sua immagine, testimonianza di un uomo consapevole, dal lucido pensiero, verso la realtà storica e sociologica.

Orario della mostra: dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 19 (la biglietteria chiude alle ore 18). Lunedì chiuso, aperto il 2 aprile, lunedì di pasquetta. Biglietto Intero 9,00 €. Ridotto 8,00 € per gruppi (min. 12 persone), titolari di apposite convenzioni, giornalisti non accreditati, possessori del biglietto della mostra Robert Doisneau: le Temps Retrouvé (Senigallia, Palazzo del Duca, 29 marzo - 2 settembre 2018). Ridotto speciale 3,00 € per scuole, minori di 18 anni. Gratuito per minori di 6 anni, docenti accompagnatori, disabili e accompagnatore, giornalisti accreditati, guide turistiche con patentino. Biglietto in prevendita: 1 euro.