Hemingway Theatre: i Leoni d'oro Rezza e Mastrella aprono la kermesse

Arriva l'Hemingway Theatre, kermesse organizzata con Magazzino d’arte e con l'associazione musicale Valvolare, in collaborazione con Comune di Jesi e Fondazione Pergolesi Spontini, dall’8 al 30 agosto presso Piazza delle Monnighette, a Jesi. Al via l'8 agosto lo spettacolo “Io”di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, attori premiati con il Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia. Posto seduto: 13 euro, in piedi 10 euro.

Antonio Rezza è l’artista che fonde totalmente, in un solo corpo, le due distinzioni di attore e performer, distinzioni che grazie a lui perdono ogni barriera. Flavia Mastrella è l’artista che crea habitat e spazi scenici che sono forme d’arte che a sua volta Rezza abita e devasta con la sua strepitosa adesione.