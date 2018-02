Hector: il deejay dei Vatos Locos ospite al Sui

Lo staff del white moon presenta al Sui club sabato 17 febbraio il super deejay ospite Hector, membro dei Vatos Locos, che si esibirà in consolle dalle 23. Per entrare è prevista la formula con consumazione obbligatoria per le donne, mentre per l'uomo il prezzo è di 12 eruro.

Tavoli a partire da 20 euro. Per informazioni e prenotazioni: Alessandro Coen (3474960135). Ingresso privilegiato in lista.