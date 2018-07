Hawaiian party: festa in spiaggia con sorpresa al Jamboree

Come ogni anno torna la festa hawaiana più famosa della riviera e non solo: per il Summer Jamboree 2018 l'Hawaiian party sul lungomare Mameli si tiene l'8 agosto e, tra gruppi internazionali e i sempre presenti Greg e Max Paiella, ci sarà da scatenarsi fino alle prime luci dell'alba. Ecco il programma della serata che per la prima volta ha un costo d'ingresso di 12 euro.

15.30 sound check

18.00 gates open 18.00 – 19.30 dj big 10 inch

19.30 – 20.30 dj at’s crazy record hop

20.30 – 21.30 dj vangelis

21.30 – 23.00 surf city allstars feat. david marks (beach boys) and dean torrence (jan & dean) usa

23.00 – 24.00 dj rocketeer

00.00 – 01.30 the jolly rockers ita feat. Greg & max paiella

01.30 – 02.30 djs at’s crazy record hop | big 10 inch | vangelis | rocketeer.