Harry Potter in pinacoteca: due giorni per assaporare la magia di Hogwarts

Accompagnati dalle parole della scrittrice J.K.Rowling la Pinacoteca di Ancona si trasforma per una notte nella magica scuola di Hogwarts di Happy Potter. Magie, pozioni e un'eccentrica insegnante all’evento che prevede due appuntamenti dedicati alla grande saga britannica. Si parte sabato 5 maggio con la magia dell’arte per chi vuole apprendere i rudimenti della magia delle espressioni artistiche, mentre domenica 6 maggio tutti a lezione di pozioni: tra misteriosi ingredienti e rari miscugli è possibile affinare le conoscenze magiche.

Ingresso in via Pizzecolli. Quota di adesione € 10,00 adulti - € 7,00 bambini dai 5 ai 14 anni. gratuito bambini inferiore ai 5 anni. Nel caso in cui si partecipi a 2 appuntamenti: € 15,00 adulti - € 10,00 bambini dai 5 ai 14 anni. Ingresso gratuito bambini inferiore ai 5 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 0712225047 - museicivici.ancona@gmail.com. L'evento è organizzato dai Servizi Educativi Musedu in collaborazione con la Libreria Fogola e con la speciale partecipazione di Chiara Carbonati e de La casa dei gufi.