Harry Potter torna al Bosco degli Elfi

Quando la magia del Natale incontra i maghi ecco che il bosco degli Elfi di Piazza Pertini si illumina con questo evento per bambini. Un'occasione per far divertire in bambini inserita nel calendario del Natale cittadino.



Domenica 15 dicembre fino alle 19:30 arrivano direttamente da Hogwarts i maghi più famosi con tanti giochi e premi dedicati ai piccoli. L'ingresso è gratuito e ha inizio alle 15:30.