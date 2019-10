Happy bear day: Piazza del Papa si trasforma in una birreria all'aria aperta

Dal 3 al 6 ottobre al via la prima edizione di Happy beer day, la festa della birra di Piazza del Papa, che riunisce tutti i locali presenti per una quattro giorni dedicata ad una delle più diffuse e più antiche bevande alcoliche del mondo. Otto locali e trenta tipologie di bionde e rosse tra cui scegliere: l'evento è organizzato dal Raval e prende il via alle 18.

Per quattro giorni Raval, O Acqua O Vino, ANburger, La Dama, King Edward, Amarillo, 31.12 e Jetset, proporranno le migliori birre artigianali dall'Italia e dal mondo con tanto di deejay set per ballare fino alla mezzanotte. Nelle quattro serate la birreria Amarillo proporrà quindici birre alla spina a rotazione continua, mentre il 31.21 Any Hour Birra Moretti, Wieckse Witte, Gasoline e Affligem Beer. O Acqua O Vino proporrà un battaglione assortito del birrificio agricolo Ibee tra cui: Caduta, Ipils, Ambrata, Ipa, Kia Kaha, S'Orta e Milion reason. Da Jetset si troveranno la weiss Engel Hefeweizen Hell, De Brabandere Petrus Tripel e la Engel Keller Pils Bio, una pilsner naturalmente torbida non filtrata, e venerdì e sabato serate con DJs anni 80', disco inferno e deep house. Tantissime anche le birre artigianali che proporrà King Edward, dove venerdì la serata alle 22 sarà animata dal live di Rednex dance, mentre La Dama proporrà birra Ichnusa non filtrata e bionda.