Halloween ad Ancona: gli eventi da non perdere

Cosa fare nella notte più paurosa dell'anno? Sicuramente in zona ci sono tante feste per ballare mascherati fino al mattino, ma non mancano attività per bambini e il premio più oscuro e prestigioso, quello di Miss Strega 2019. Ecco alcune idee.

Festa delle streghe di Corinaldo

Non si può non citare la kermesse di Halloween più celebre, soprattutto in fatto di costumi e ospiti vip. Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Racconti del terrore

Al Santa Monica un celebre doppiatore interpreta le pagine più dark dello scrittore Edgar Allan Poe, per una serata da brividi.

Zombie walk in day

Chi vuole ricordarsi per sempre di questo Halloween più addirittura tatuarselo sulla pelle. Ecco come.

Gemelli Diversi

Il noto duetto di rapper sul palco del Miami di Monsano per la festa horror.

Truccabimbi in sala giochi

Al Paradise di Monsano i più piccoli possono farsi colorare il viso per giocare e divertirsi in compagnia.

Afro horror story

Si ballano ritmi tribali fino al mattino nel locale di via Mascino da poco rinnovato.

Halloween a Villa Corral

Un party da urlo per una location d'eccezione alle porte di Scapezzano. E si cena anche.

La notte degli sprevengoli

Torna ad Ostra l'appuntamento che ogni anno si rinnova tra mostre, specialità nostrane e uno spettacolo "infuocato".

Messaggeria Horror

Al Jamaica happy pub le postine recapitano messaggi tutt'altro che spaventosi.