Halloween a Villa Corral: l'appuntamento chic con cena e dopocena

Il 31 ottobre al via la festa di Halloween a Villa Corral (via Berardinelli, 290) a Scapezzano di Senigallia.

L'evento comprende cena e dopocena a 27 euro a persona con intrattenimento musicale e deejay set. Serata esclusivamente su prenotazione. Per informazioni: 3890217497. Un evento divertente e chic in una location rinnovata nel 2016. Terrazza Corral è uno dei locali più suggestivi delle Marche. Situato sulle colline di Scapezzano offre un ambiente ideale per chi vuole passare una serata all'insegna della buona cucina a base di carne, pizza e pesce anche alla brace e inoltre un ottimo menù vegano.