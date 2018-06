Gulliverock: da Galeffi a Cimini il sound indie arriva in cattedra

Torna il 21 giugno l'appuntamento con GulliveRock, la kermesse universitaria giunta ormai alla sua XXVII edizione. Un evento ad ingresso gratuito dove gli ospiti possono trovare stand gastronomici, banchetti di alcune delle più attive associazioni sul territorio e quattro ospiti d'eccezione: Lercio, Cimini, Galeffi e Cacao Mental. Questa attività ad ingresso gratuito, promossa dall' Acu Gulliver Sinistra Universitaria e finanziata dall’Università Politecnica delle Marche, è la più vecchia e la più grande di tutto l'Ateneo Dorico.

Programma:

19:00 - apertura stand gastronomici e delle associazioni;

20:00 - Pre-show di Lercio

20:30 - Desaritimia - YDY

21:30 -live di Cimini

22:30 - live di Galeffi

23:30 - deejay set di Cacao Mental

Chi sono gli artisti? Cimini: Il 28 maggio 2013 esce il suo disco d'esordio, “L'importanza di chiamarsi Michele”, un concept album di 14 tracce che suscita un notevole interesse sia di pubblico che di critica seguito da un tour che si protrae in tutta Italia fino a settembre 2014. Il 2015 è l'anno di "Pereira". Un disco di stampo più pop rispetto al precedente, in cui, tuttavia, continua a raccontare storie di impatto riflessivo e generazionale. L'uscita del disco è preceduta dal "pilcoediV" di Pereira, brano che fa da title-track all'album: si tratta di un videoclip girato e cantato al contrario, con la regia di Giacomo Triglia. Nel Novembre 2017 dopo quasi due anni sabbatici in cui il cantautore calabrese si ridedica agli studi universitari, vari artisti del panorama indie italiano cominciano a pubblicare foto con su scritto "La legge di Murphy è più forte di me", anticipando così l'uscita del nuovo singolo di Cimini "La legge di Murphy" che fa da apripista al nuovo album del bolognese di adozione, il primo prodotto da Garrincha dischi. A Marzo 2018 esce l'album "Ancora meglio", un disco diverso rispetto ai precedenti, con sonorità e stili più vicini a quelli dell'emergente panorama Indie italiano, e parte un nuovo tour. Galeffi è un giovane cantautore romano attivo sulla scena musicale da meno di un anno: un talento che parla di amore e delle piccole cose, con delicatezza. Si muove con semplicità attraverso la sua musica, attraverso di essa ci colpisce dentro e appartiene un pò a tutti noi. “Occhiaie” è il singolo con cui Galeffi si presenta al pubblico. Il 30 novembre Galeffi presenta il suo disco al Monk di Roma, uno dei locali storici del circuito indie capitolino. A concludere questa serata è il dj set di Cacao Mental: ritmi latinoamericani e contaminazioni da tutto il mondo per un mix unico fra elettronica tradizione afro-peruviana e psichedelia. La band è composta dal cantante peruano Kit Ramos, il produttore trombettista Iasko de Gama e il chitarrista Marco Pampaluna. Tracce originali e cover di brani tradizionali definiscono il suono dei Cacao Mental, che somma al beat elettronico new-latin le invenzioni dei tre musicisti alla voce, alla tromba e alla chitarra. Il sound dei Cacao Mental unisce melodie e ritmi di ispirazione colombiana a melodie e arrangiamenti che ricordano la cine-music atmosferica di Morricone. Dal vivo i Cacao Mental offrono il meglio di sé.