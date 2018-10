In occasione della festa di Halloween al Sui Club di Ancona arriva il 31 ottobre Gué Pequeno, artista celebre in Italia e membro dei Club Dogo. L'artista milanese approda al Grey Goose Party per animare la serata con un deejay set che spazia dalla trap all'hip hop fino al reggaeton.

L'evento ha inizio alle 23 e il biglietto ha il prezzo di 22 euro.