Le grotte a lume di candela: spettacolo soft e romantico

Il 18 gennaio alle 19.30 torna il viaggio a lume di candela dedicato alle bellezze mozzafiato delle Grotte di Camerano.



Fra chiese sotterranee, luoghi di congiura e testimonianze di guerra, il fascino della Città Sotterranea vi si aprirà in un'atmosfera magica fatta di mistero e suggestione. I visitatori avranno la possibilità di immergersi nella realtà delle Grotte di Camerano e viverne la storia e le particolarità in un'atmosfera unica ed irripetibile. Una serata dedicata all'incanto ma anche al gusto con una degustazione finale di vino Rosso Conero accompagnata da prodotti locali. Per prenotarsi: telefono 0717304018. Biglietto: €12,00.