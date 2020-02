Groovin Brothers: la vita di Muhammad Ali con un tocco di break dance

Sabato 29 febbraio al teatro Mestica di Apiro arrivano i Groovin Brothers. Lo show, dal titolo Cassius: the Anthology, ha l obiettivo di rappresentare la rinascita e l’affermazione di chi parte dal nulla. Una storia composta da più storie, un racconto astratto e concreto che attraverso le arti dello street dancing ripercorre la vita del leggendario pugile Muhammad Ali, icona etico-sportiva e simbolo di tutte le generazioni afro-americane.

In sostanza è uno spettacolo di break dance che racconta, un opera dal forte impatto visivo dove disegni coreografici innovativi ed acrobazie diventano un mezzo di comunicazione . Lo street dancing come narrazione teatrale e cinematografica. Al confine fra sacro e profano, fra frenesia moderna e rituali ancestrali, i Groovin Brothers portano in scena uno spettacolo unico, coinvolgente e dalle intuizioni rivoluzionarie. Un tributo, una storia ed un sogno. Unici nel genere, i Groovin Brothers utilizzano le arti e le acrobazie dello street dancing per raccontare storie e visioni. Uno stile “originale, dinamico, emotivo e dal forte impatto scenico/visivo. Le performances dei Groovin Brothers sono delle vere e proprie narrazioni danzate, un racconto astratto e concreto atto a coinvolgere il pubblico a più livelli. Lo spettacolo ha inizio alle 12 e il biglietto costa 10 euro.