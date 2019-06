Grill&chill: serata estiva in vigna con vini, griglia, fritto e musica

Domenica 30 Giugno al via il secondo appuntamento estivo tra le vigne dell'Antica Cantina Sant'Amico di Morro d'Alba. Dalle 18 alle 22 arriva Grill & Chill, la gustosa grigliata in vigna da non perdere.



La ricetta per questa serata di festa e relax sul prato tra le vigne sarà semplice e gustosa: da bere il vino Lacrima di Morro d'Alba, Verdicchio dei Castelli di Jesi ed altri ottimi vini freschi come il Rosè e Rose frizzante di produzione propria. Dal menu: grigliata mista di carne, fritto di pesce ed altre prelibatezze cotte a vista. Infine, ci sarà un piacevole intrattenimento musicale per passare una serata in totale relax. Ingresso libero e cena a partire da 5 euro. Info: 073163982 e mmail: info@anticacantinasantamico.it.