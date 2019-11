Green Apple festeggia tre anni: l'evento tra bollicine, accessori e gadget speciali

La Green Apple festeggia tre anni di attività con un evento unico ed emozionante. Sabato 30 novembre, dalle ore 17.30, nel piccolo e delizioso negozio di via Simonetti 2, la titolare Debora Buccella accoglierà le sue clienti e le ospiti curiose di sbirciare tra bracciali e accessori ricercati. Sì perchè in questa attività sono banditi i prodotti di massa tutti uguali. Via libera invece a marchi unici nel loro genere: dalle borsette ai portafogli, passando per i ciondoli preziosi e i cappelli caldi e super fashion come dettano le leggi della moda di quest'anno.

Questo momento, però, non rappresenterà solo l'occasione per festeggiare il terzo anno di un percorso nella ricercatezza, ma sarà anche la celebrazione della forza di volontà di un'imprenditrice che da sola, con pazienza e costanza, è riuscita a crescere portando valore alla clientela con prodotti di qualità. Bollicine, accessori e un omaggio speciale e super ecologico attendono gli ospiti per questo evento celebrativo nel cuore di Ancona.