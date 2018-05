Trame d’arte: la moda e l'arte si incontrano a Palazzo della Rovere

Parte il Grand Tour Musei a Castelleone di Suasa: un viaggio alla scoperta del nostro patrimonio culturale. Al via il 19 maggio alle 21.30 "Trame d'arte", nella cornice del Museo Archeologico Casagrande, ospitato nelle sale del Palazzo della Rovere, la Fashion Designer Paola Bruschi espone le proprie creazioni accompagnata dalla partecipazione di Maria Luna Cattalani, stella emergente della musica. Dieci modelle si alternano nell’esposizione delle creazioni sartoriali realizzate con le pregiate stoffe dell’Accademia della Loggia di Ancona, facendo rivivere per una notte la sontuosità e l’eleganza proprie degli inquilini del cinquecentesco Palazzo della Rovere, accompagnate dalle preziose testimonianze storiche della Città romana di Suasa. Saranno presenti nel Chiostro l’esposizione dei vini della Azienda Vinicola Venturi Roberto e della Cantina Suasa.



L’ingresso al Museo sarà gratuito dalle 21.00 alle 1.00. L’evento Trame d’Arte dalle ore 21.30 alle ore 23.00 circa ed è promosso dall’assessorato alla cultura della Regione Marche e dal coordinamento regionale Marche di ICOM Italia, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il supporto organizzativo della Fondazione Marche Cultura.