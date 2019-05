Grand tour dei musei 2019: al via la XI edizione tra futuro e tradizione

In occasione del Grand tourd dei Musei 2019, i Musei Civici di Ancona aprono le porte sabato 18 maggio per un’apertura serale dalle 21 alle 23. Inoltre nel corso delle due giornate del 18 e 19 maggio la Direzione Cultura e Turismo del Comune di Ancona concede l'ingresso ridotto di € 3,00 alla Pinacoteca Civica. L’evento, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e dal Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il supporto organizzativo della Fondazione Marche Cultura, prevede visite guidate, esplorazioni virtuali e attività per famiglie.

Sabato 18 maggio



Nella Pinacoteca Ancona si terrà alle ore 21:30 la visita guidata “Il ritratto: tra tradizione e contemporaneità”, dedicata alla ricca sezione della Galleria dei ritratti della Pinacoteca Civica, in cui convivono ritratti della fine del Seicento al Novecento. La visita intende indagare come l'artista contemporaneo interpreta la tradizione, in un confronto tra le diverse opere in mostra. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 071 222 50 47, negli orari di apertura, o scrivendo una email a museicivici.ancona@gmail.com. Ingresso con visita guidata € 8,00 e € 5,00 bambini tra i 14 e 6 anni (comprensivo del biglietto ridotto di ingresso); gratuito inferiori di 5 anni. Al Museo della Città di Ancona potrete vivere l’esperienza "Un viaggio virtuale nell'antichità - Oculus", un’intera serata dedicata al progetto “Oculus”, lo strumento di realtà virtuale che interpreta in un linguaggio tutto contemporaneo l'antichità romana della città di Ancona. L'evento è rivolto a un pubblico di tutte le età e la visione di “Oculus” sarà accompagnata da approfondimenti a cura degli operatori museali volti ad illustrare le peculiarità e le caratteristiche degli antichi monumenti. Attività senza obbligo di prenotazione, ingresso biglietto € 2,00.

Domenica 19 maggio



Domenica pomeriggio nella Pinacoteca Ancona alle ore 17:00 si svolgerà il laboratorio per famiglie “La macchina del tempo. Ritratto su tavola”. Dopo una breve visita guidata alla Galleria dei Ritratti della Pinacoteca Civica, in un gioco attraverso i secoli i bambini saranno portati a cercare le caratteristiche delle personalità rappresentate per delineare insieme un percorso che vada dalla tradizione alla modernità. Prenotazione obbligatoria entro le ore 19:00 di sabato 18 maggio telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo una email a museicivici.ancona@gmail.com. Quota di adesione per l’evento: € 8,00 adulti – € 5 bambini (comprensivo del biglietto di ingresso); consigliato per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni.