Grand Tour dei musei: torna l'edizione dedicata all'inclusione

Una settimana di appuntamenti virtuali, video, eventi multimediali, dal 18 al 24 maggio, sarà quella dedicata alla XII edizione di Grand Tour Musei, che avrà un focus centrale nella Conference Call del 22 maggio alle ore 16.00 per parlare di Prospettive digitali per l’uguaglianza e l’inclusione nei musei. Quest’ultimo è il tema conduttore a cui è stata intitolata l’edizione 2020 promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiBACT - Direzione Regionale Musei Marche e il Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia.

«Non abbiamo voluto rinunciare a questa iniziativa – spiega l’assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni - nonostante la situazione di emergenza che stiamo tutti vivendo e abbiamo pensato di rimodulare il programma proponendo un inconsueto “viaggio virtuale” nei nostri istituti culturali a lungo chiusi al pubblico ma che andranno gradualmente a riprendere l’attività. Perché siamo convinti che, anzi, proprio in questo momento ci sia più bisogno di vivere la bellezza e quindi di cultura, adesso che certe emozioni e sensazioni ci stanno più mancando. E perché siamo soprattutto convinti che vada ribadita l’importanza dei musei come spazi aperti da condividere, luoghi destinati alla crescita sociale e culturale, istituzioni in cui è possibile immaginare innovative modalità di accoglienza ed integrazione, individuando nuove prospettive per una più ampia fruizione dei luoghi della cultura e del loro patrimonio. Un intento perfettamente aderente al tema individuato da ICOM per la Giornata Internazionale dei Musei 2020 ‘Musei per l’uguaglianza: diversità e inclusione’, per riflettere sul fondamentale ruolo dei musei come luoghi di inclusione sociale, in grado di promuovere la cultura dell’accoglienza, sollecitando relazioni, incontri e collaborazioni fra le molteplici tipologie di pubblico e alimentando quella cultura dell’inclusione rivolta in particolare ai cosiddetti ‘diversi’ per cultura, lingua, religione, stato sociale, disabilità».

Questa forzata chiusura ha dimostrato, infatti, con grande evidenza, quanto sia sentita la richiesta di offerta culturale e quanto stretto e vitale sia il rapporto che unisce musei e pubblici, in virtù del loro ruolo di luoghi di incontro e di crescita culturale e non solo prestigiosi ‘contenitori’ preposti alla conservazione del patrimonio. Ecco allora che i Musei delle Marche e i Comuni hanno aderito convintamente inviando contributi multimediali, video - quasi 200 quelli consultabili e 110 eventi multimediali - per sottolineare il fondamentale ruolo svolto dalle tecnologie a servizio della conoscenza del patrimonio culturale marchigiano. L’obiettivo del Grand Tour Musei è anche quello di offrire un’adeguata vetrina alle diverse istituzioni, in funzione di una promozione integrata del territorio per mezzo dei canali social e dei siti dedicati. Un aspetto che sarà approfondito nella Conference call del 22 maggio con la partecipazione di relatori a livello nazionale per sollecitare l’attenzione delle comunità museali, degli operatori del settore e del pubblico sulle prospettive, che anche a seguito del momento difficile che stiamo vivendo, si aprono ai musei per continuare a svolgere le attività e i servizi di sempre e per individuare nuovi percorsi e nuove modalità di coinvolgimento del pubblico, a partire dalle nuove frontiere aperte dai mezzi digitali.

Da lunedì 18 fino a domenica 24 tutti connessi quindi, seguendo il calendario unitario attraverso l’ apposito hashtag #grandtourmuseimarche2020 predisposto sui canali social della Regione Marche e della Fondazione Marche Cultura, per partecipare, anche se virtualmente, a una serie di interventi video e eventi multimediali fruibili sui canali web di ogni Istituto e nelle pagine web del sito della Regione Marche. I video sono consultabili su portali istituzionali della Cultura e del Turismo della Regione Marche, nel sito del MiBACT - Direzione Regionale Musei Marche, nel sito di ICOM Italia, nel sito della Fondazione Marche Cultura e nel blog Destinazione Marche.