Grand tour cultura: le "Marche fuori dal comune" partono dalle Arti Monastiche

In occasione del grand tour cultura "Marche fuori dal comune" il museo Arti Monastiche presenta un vero e proprio tour che parte dal museo attraverso performance e video in luoghi e tempi lontani. L'evento si tiene domenica 4 febbraio dalle 16 nel centro storico di Serra de' Conti.

Il programma: ore 16.00 Visita del Museo delle Arti Monastiche, ore 16.45: “Le chiamavano le fornaciare… La Serra dei racconti” Breve monologo di e con Claudia Gentili , “Era 'n San Cristoforo... Storia di Bechi il Passatore” Breve monologo in dialetto serrano con Michele Paolucci. Ore 17.30 all'ex Frantoio: Video Documentario “Memorie al lavoro” a cura del progetto Tratti tracciati tra territori e alle ore 18 presso la biblioteca “Il posto delle parole”: RiTratti sonori, a cura del progetto Tratti tracciati tra territori. Ore 18.30, al Museo Arti Monastiche, degustazione The e Tisane (con contributo) Aacura di Ex Frantoio - Tivittori. Per Info, FB: https://www.facebook.com/MuseodelleArtiMonastiche/ e-Mail: info@museoartimonastiche.it.